В Перми возбудили уголовное дело о мошенничестве в ПГНИУ

Фото: Олег ЗОЛОТО

В июле краевое следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» в отношении похищенных из ПГНИУ средств. Речь идет о деньгах, выделенных на систему автоматической пожарной сигнализации, организации и управления эвакуацией, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Ранее выяснилось, что система не работает - не передает сигнал на пульт экстренных служб. Тогда ущерб оценили в более чем 18 миллионов рублей. В данный момент выясняются обстоятельства поставки и монтажа систем видеонаблюдения и удаленного доступа.

По информации источника вышеуказанного издания, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, подозреваемых и обвиняемых в нем нет.

Стоит отметить, что в следственном управлении уже были зарегистрированы несколько материалов о возможных хищениях в ПГНИУ.

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