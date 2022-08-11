Мэр Перми рассказал, когда в городе откроется гимназия №17 и школа №33

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вчера во время прямого эфира глава Перми Алексей Демкин рассказал, когда откроется новый корпус гимназии № 17.

По словам мэра, подрядчику осталось доделать фасад здания и обустроить двор. В конце августа на территорию завезут необходимое для обучения оборудование, а во второй четверти текущего года гимназия будет ждать учеников.

Кроме того, в школе №33 по улице Николая Островского сейчас завершается проектная документация. Дальше ее отправят на госэкспертизу и после этого начнется стройка. В конце 2023-начале 2024 года школа начнет работу.

А еще к 1 сентября откроется детский сад в микрорайоне Ива, а в ближайшие полгода - детский сад в ЖК «Арсенал».

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