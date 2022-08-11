Пожары в Перми и Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края

В среду 10 августа 2022 года зафиксировали 12 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких районах и округах региона: 5 пожаров - в Перми; 3 пожара – в Пермском районе; по 1 пожару – в Краснокамском, Лысьвенском, Уинском и Ординском округах.

Погибших и травмированных на пожарах не зарегистрировано.

В пожарах в Перми и Пермском крае 10 августа горели: частные жилые дома - в Краснокамском и Уинском округах, Пермском районе; неэксплуатируемые здания - в Свердловском районе Перми, Лысьвенском округе и Пермском районе; мусор - в Индустриальном районе Перми; дачный дом - в Орджоникидзевском районе Перми; автомобиль - в Ленинском районе Перми; сено - в Ординском округе; производственное здание - в Свердловском районе Перми.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки зафиксировали 2 новых очага лесных пожара в Пермском крае.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 10 августа 2022 года на территории Пермского края 214 профилактических групп в количестве 457 человек провели мероприятия:

- 2185 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 3468 человек;

- распространение 2605 листовок (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 11 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса в отдельных центральных районах Пермского края. В связи с высокой опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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