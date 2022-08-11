На отдельных территориях Пермского края могут вести режим ЧС из-за борщевика

Фото: Павел КЛОКОВ

В Перми, а также Пермском, Добрянском, Краснокамском и Нытвенском округах планируют ввести режим ЧС из-за массового распространения борщевика Сосновского.

- Далеко не всегда соблюдаются сроки и технология обработки опасного растения. Работа должна быть систематической – сорняк быстро разрастается, - отметил глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что власти ежегодно выделяют муниципалитетам субсидии, уничтожение борщевика проводится точечно. Частные земли в большинстве случаев вообще не обрабатывают.

Сейчас борщевик занимает около 59 тысяч гектаров земель Пермского края. Режим ЧС позволит приступить к его уничтожению на всех участках.

- В ближайшее время начнем рассылать собственникам уведомления о необходимости уборки борщевика. Обсуждаем бесплатное предоставление спецтехники для этих работ. Определим единого для всего края ответственного за контроль выполнения работ с научной точки зрения. В борьбе с борщевиком важно соблюдение правил и технологий, - добавил губернатор.

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