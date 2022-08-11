Вчера в Прикамье прошел сильный ливень

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики ГИС-центра ПГИУ рассказали, что 10 августа максимальная температура в Перми составила +28.4 градуса, при этом на метеостанции выпало 7 мм осадков.

На юге Пермского края было немного теплее. Там воздух прогрелся до +30 градусов.

Кроме того, за прошедшие сутки сильный ливень прошел в городе Чайковском, где выпало 33 мм осадков за 12 часов, а также в городе Чердыни, где выпал 21 мм осадков.

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