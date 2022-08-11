В сентябре на Пермском марафоне выступит группа «Моя Мишель»

солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В сентябре 2022 года во время Пермского марафона на городской эспланаде состоится концерт российской группы из Благовещенска «Моя Мишель». Об этом рассказал мэр Перми Алексей Демкин на прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
- Считаю, что это достаточно интересный коллектив и приглашаю пермяков познакомиться с его творчеством, - отметил глава города.
Напомним, Пермский марафон пройдет 3 и 4 сентября на центральных улицах Перми. На данный момент на него зарегистрировались более восьми тысяч человек из 32 регионов России.
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