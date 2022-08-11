Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Плотное движение «Яндекс Пробки» в Перми утром 11 августа показывает на ул. Промышленной в Индустриальном районе города: пробка в 4-5 баллов есть на ее пересечении с ул. Космонавта Леонова как в направлении со стороны Южного обхода, так и в направлении от ш. Космонавтов.

Плотный уровень загрузки дороги «Яндекс Пробки» в Перми показывает на ул. Архитектора Свиязева со стороны центра города к перекрестку с ул. Космонавта Леонова. Транспорт медленно движется к перекрестку и с ул. Космонавта Леонова, где ведутся дорожные работы.

В Индустриальном районе Перми пробки 4-5 баллов появились также на участке ш. Космонавтов при движении из центра на перекрестке с ул. Столбовой. Затруднено движение на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира.

В Свердловском районе затруднения в движении «Яндекс Пробки» в Перми фиксирует на перекрестке Комсомольского пр. и ул. Чкалова. «Покраснела» ветка дорожного движения на Комсомольской площади в районе «Башни смерти» в направлении Комсомольского пр.

В Мотовилихинском районе необходимо обратить внимание на перекресток ул. Грибоедова и ул. Уинской – при выезде со стороны Грибоедова появились затруднения в движении.

На ул. Соликамской транспорт медленно движется на ж/д переезде в обоих направлениях.

В Ленинском районе в сторону Коммунального моста серьезный уровень загрузки дороги транспортом на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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