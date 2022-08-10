В Прикамье школьник на питбайке сбил 7-летнего мальчика

Фото: Госавтоинспекция Горнозаводска
1 августа в 16.00 на спортивной площадке в Горнозаводске около дома №2 по улице Школьной катался на питбайке 14-летний парень. Рядом проходил 7-летний мальчик, на которого случайно наехал школьник.
По информации пресс-службы местной Госавтоинспекции, в результате аварии ребенка с серьезными травмами госпитализировали в больницу.
В данный момент по факту ДТП сотрудниками правоохранительных органов ведется проверка.
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