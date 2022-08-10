В Прикамье ищут 29-летнюю девушку на красном авто

Фото: поисковый отряд "Прорыв"
В Пермском крае ищут жительницу Свердловской области 29-летнюю Марию Крицкую. Она пропала в понедельник, 8 августа, в городе Березовском. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщают, что девушка может передвигается на красном автомобиле «Honda Civic» с госномером М334НУ, 96 регион.
Приметы:
- рост - 161 сантиметр;
- среднее телосложение;
- светло-русые волосы;
- серо-голубые глаза.
Особые приметы: шрам на правой ноге.
В день пропажи Мария Крицкая была одета в ярко-розовый сарафан с бантом розового цвета на спине и кожаные сланцы черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.
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