В Прикамье ищут 29-летнюю девушку на красном авто

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Пермском крае ищут жительницу Свердловской области 29-летнюю Марию Крицкую. Она пропала в понедельник, 8 августа, в городе Березовском. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщают, что девушка может передвигается на красном автомобиле «Honda Civic» с госномером М334НУ, 96 регион.

Приметы:

- рост - 161 сантиметр;

- среднее телосложение;

- светло-русые волосы;

- серо-голубые глаза.

Особые приметы: шрам на правой ноге.

В день пропажи Мария Крицкая была одета в ярко-розовый сарафан с бантом розового цвета на спине и кожаные сланцы черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(342) 204-49-04 или 102.

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