Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев останется под домашним арестом до 7 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-депутата заксобрания Александра Телепнева.

Напомним, согласно постановлению Ленинского районного суда от 3 августа, до 7 сентября бывшему чиновнику запрещено выходить из дома без разрешения следователя, кроме случаев посещения врача и магазинов. Также ему разрешены утренние и вечерние прогулки.

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщает, что Александру Телепневу было отказано в изменении назначенной меры пресечения в виде запрета определенных действий.

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