В Прикамье протяженность бесхозных электросетей составляет 101,4 км

С начала года «Пермэнерго» принял на обслуживание 116 бесхозных электросетей, расположенных в 16 территориях Прикамья. Фото: wsjournal.ru

Протяженность бесхозных электросетей в Прикамье составляет 101,4 км, что приблизительно равняется расстоянию от Перми до Кунгура. Причем 86,8 км — сети напряжением до 0,4 кВ, такими можно питать коттеджный поселок, а 12,2 км — до 6-10 кВ, эти сети могут питать целый завод, сообщает портал «В курсе. ру».

Бесхозные сети являются серьезной проблемой для работы электросетевого комплекса региона. После банкротства собственника такого объекта часть потребителей продолжают пользоваться сетями, но оборудование не обслуживается и не ремонтируется, что негативно влияет на качество и безопасность энергоснабжения.

Подобные энергообъекты выявляют и передают сетевым компаниям главы муниципальных образований.

Топ-10 муниципалитетов Пермского края на 1 июня, где было выявлено больше всего бесхозных линий электропередачи:

1. Краснокамский городской округ - 52 объекта;

2. Ильинский городской округ – 24 объекта;

3. Соликамский городской округ – 23 объекта;

4. Пермский муниципальный район – 20 объектов;

5. Нытвенский городской округ – 14 объектов;

6. Пермь - 13 объектов;

7. Добрянский городской округ – 10 объектов;

8. Оханский городской округ и Чердынь - по 9 объектов;

9. Верещагинский городской округ - 8 объектов;

10. Чернушинский ГО и Кунгурский МО - по 5 бесхозных объектов.

С начала года «Пермэнерго» принял на обслуживание 116 бесхозных электросетей, расположенных в 16 территориях Прикамья. Их общая мощность составила более пяти мегавольт-ампер, а протяженность превысила 81 км. Во второе полугодие планируется поставить на учет и организовать работу по признанию прав на 361 бесхозный объект.

Стоит отметить, что мощностью пять мегавольт-ампер можно питать шесть пятиэтажных домов.

Постановка на учет электросети уполномоченным Росреестром осуществляется бесплатно. Однако перед этим специалисту необходимо провести кадастровые работы, которые стоят около 4,5-5 тысяч рублей за километр сети.

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