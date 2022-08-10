Пермяки публикуют фотографии разбушевавшейся стихии

Фото: подписчик «КП-Пермь»

Вчера синоптики Пермского Гидрометцентра предупреждали о сильных осадках 10 августа.

В северных районах региона, согласно прогнозу, пройдут ливни и грозы с сильными порывами ветра 15-20 м/с.

Так, в поселке Полазна Пермского края сегодня шел крупный град со шквалистым ветром, который валил деревья. Подписчик «КП-Пермь» рассказал, что на его автомобиль упала сосна.

Фото: подписчик «КП-Пермь»

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Фото: подписчик «КП-Пермь»

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