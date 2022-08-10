В Прикамье почти двое суток тушили крупный лесной пожар

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 9 августа, на территории Кизеловского и Коспашкого участковых лесничеств разгорелся пожар площадью 8 га. На место выехали 38 пожарных на 11 машинах. По информации сотрудников Пермского лесопожарного центра, угроза для населенного пункта и объектов экономики отсутствовала.

10 августа возгорание площадью 8,57 га в 15.30 локализовали и в 15.40 ликвидировали.

Пресс-служба краевого ГУ МЧС сообщает, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины возникновения лесного пожара.

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