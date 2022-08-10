Посольство Узбекистана предупредило пермский добровольческий батальон об уголовной ответственности

Узбекистан. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посольство Узбекистана в России предостерегает своих граждан от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территории иностранных государств.

Согласно УК Республики, «наемничество» считается преступлением и наказывается лишением свободы до 10 лет.

- Посольство призывает соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность, - сообщается на сайте ведомства.

Ранее председатель правления общественной организации «Общество Центральной Азии узбеков Прикамья» Джахонгир Джалолов предложил гражданам Республики, которые живут в Перми, сформировать добровольческое подразделение.

- Наши дети посещают детские сады, учатся в школах, колледжах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон, назвать его великим именем «Амир Тимур» и поддержать спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины, - заявил он.

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