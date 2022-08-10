Подготовка к новому сезону началась. Фото: Баскетбольный клуб PARMA-PARI / ВКонтакте

Руководство Единой Лиги ВТБ и телеканала «Матч ТВ» объявили о заключении контракта на три года. С сезона 2022-2023 годов любители спорта смогут увидеть матчи лучших баскетбольных клубов страны в полном объеме.

«В Лиге ВТБ осталась система туров. Будут недели, когда клубы будут играть один раз в неделю, а на следующей неделе - два раза. Но если раньше туры игрались за 2 дня, то теперь все матчи играются в течение недели. Раньше наш календарь сдерживали еврокубки, но теперь наши клубы совершенно свободны – матчи Лиги ВТБ, в том числе и на «Матч ТВ», могут идти хоть каждый день», - поясняет генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Свой первый матч в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ пермский БК «Парма-Пари» проведет на площадке «Цмоки-Минск» 4 октября. Эту встречу «Матч ТВ» планирует показать в своем эфире.

В новом спортивном сезоне 2022-2023 годов «Матч ТВ» обещает показать много других ярких событий из мира спорта. Часть болельщиков волнует судьба трансляций предстоящего чемпионата мира по футболу, матчей Лиги чемпионов УЕФА.

В своем интервью «КП Спорт» заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов отметил, что канал планирует показывать каждый игровой день и одну-две прямые трансляции с матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В планах канала стоит показ матчей предстоящего в Катаре чемпионата мира по футболу.

«На данный момент мы рассчитываем показать чемпионат мира на «Матч ТВ» - предлагаю набраться терпения, новости скоро будут», - отмечает Василий Конов. (0+)

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