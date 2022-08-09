Застройщики начали резервировать эскроу-счета в банке «Открытие» для покупателей недвижимости онлайн

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Теперь застройщики могут зарезервировать номер счета эскроу за пять минут и загрузить зарегистрированный договор участия в долевом строительстве в личный кабинет интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн». Это позволит покупателям недвижимости открывать эскроу-счета в отделении банка в два раза быстрее.

Чтобы зарезервировать счет эскроу для физического лица, застройщик вносит данные о предстоящей сделке в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн». Номер счета резервируется в банковской системе, поэтому покупатель сможет пройти идентификацию в офисе и открыть эскроу-счет значительно быстрее. Таким образом, банк упрощает процедуру открытия счета для покупателей недвижимости, и их взаимодействие с банком становится комфортнее.

Сервис актуален для всех застройщиков – клиентов банка «Открытие»: как кредитующихся, так и тех, кто осуществляет строительство за счет собственных средств.

«Услуга резервирования счетов эскроу в интернет-банке застройщика упрощает взаимодействие физических лиц с банком при покупке недвижимости. Теперь покупатели будут тратить меньше времени на необходимые процедуры в офисе банка, а значит, быстрее смогут стать обладателями квартиры», – отметил Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие».

«Резервирование счетов эскроу в интернет-банке стало важным шагом к улучшению сервиса для клиентов нашей компании. «Интеко» резервирует номер счета всего за несколько минут, при этом покупатели недвижимости тратят значительно меньше времени на открытие счета в офисе банка. Мы видим больше довольных клиентов и рады, что благодаря услуге банка «Открытие» мы можем упростить часть обязательных юридических процедур», – прокомментировал Павел Лепиш, директор по продажам «ИНТЕКО».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».