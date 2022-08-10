22 и 23 сентября премьера в театре «У Моста»

Бажовские сказы всегда привлекали внимание людей искусства. Сам П. Бажов трудно переживал всякую попытку их интерпретации. Однако в спектакле театра «У Моста» зритель сможет насладиться подлинным текстом П. Бажова с его сказовой природой повествования и фольклорной манерой.

Образы известных уральских сказов «Великий полоз», «Синюшкин колодец», «Хозяйка медной горы» предстанут в визуально-пластической фантазии, где встречаются мир материальный и мир мистический. В потусторонний мир силы природы переносит и создаваемая ею музыка. Натуральные звуки природы переплетаются со звуками этнических инструментов, создавая атмосферу гудящей, всепроникающей природы. А иногда они вливаются в многоголосные хоры, фольклорные песни и упругий танец с использованием древних барабанов и шаманских бубнов.

Режиссер – Алла Чепинога (Москва)

Художник – Сергей Федотов

Композитор – Екатерина Иванова-Блинова (Санкт-Петербург)

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».

22 сентября в 19:00 и 23 сентября в 15:00 и 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или на сайте театра https://teatr-umosta.ru/afisha.html

Спектакль – участник программы «Пушкинская карта».