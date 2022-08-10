Синоптики рассказали, что гроза и град в Перми начнутся в течение часа

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали, что на востоке от Перми началась сильная гроза с градом. Линия осадков формируется и к западу от города. Скорее всего, несмотря на низкую скорость, в течение ближайшего часа она дойдет до Перми.

Холодный атмосферный фронт на данный момент находится над Кировской областью и пока никак себя не проявляет.

Напомним, в целом, наступившая неделя ожидается жаркой, как предыдущая. Средняя температура воздуха окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. А количество осадков составит всего 40-60% от нормы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, каким будет август 2022 в Пермском крае

И когда в регион придут дожди (Подробнее...)