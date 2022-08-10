Дождь в Перми.
Фото: Павел Шатров
По данным Пермского ЦГМС ночью и утром 11 августа местами по Пермскому краю сохранится очень сильный дождь, переходящий в ливень. Атмосферные осадки будут сопровождаться крупным градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.
«В связи с прогнозируемыми порывами ветра, старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», - предупреждают в МЧС Пермского края.
Жителям и гостям края необходимо быть внимательными и осторожными. О прохождении прогнозируемых опасных метеорологических явлениях и соблюдении требований безопасности необходимо сообщитть родным и знакомым.
Телефоны вызова служб экстренного реагирования:
- «01» со стационарного телефона
- «101», «112» с мобильного телефона (вызов бесплатный)
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.
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