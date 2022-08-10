Судебные приставы забрали у пермячки ее 8-летнего сына

. Фото: Василий Вахрин

В Перми судебные приставы забрали у женщины ее 8-летнего сына. Подробностями поделились в краевом УФССП.

Как пояснили в ведомстве, по решению суда пермячка лишена родительских прав. Женщина страдает психическими расстройствами. И поэтому пребывание ребенка с матерью могло угрожать его жизни и здоровью.

Изначально гражданка была настроена агрессивно. Однако сотруднику службы удалось найти нужные слова и убедить женщину не препятствовать деятельности должностных лиц. Мальчик благополучно был передан представителям органов опеки.

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