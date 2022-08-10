ВТБ увеличил выдачи кредитов наличными в Прикамье на 27%

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Выше, чем в июле, в 2022 году объем выдач потребительских кредитов за месяц был только в январе и феврале. Всего с начала года ВТБ выдал жителям Пермского края нецелевые кредиты на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Динамика выдач в Прикамье соответствует общероссийской. В целом по стране ВТБ в июле предоставил кредиты наличными на 60 млрд рублей — на треть больше, чем в предыдущем месяце. С начала года ВТБ выдал почти 540 тыс. кредитов на сумму 310 млрд рублей. С 1 августа банк запустил возможность рефинансирования кредитов, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку в размере до 50%.

«Четвертый месяц подряд мы наблюдаем рост спроса пермяков на потребительские кредиты. Ставки по ним вернулись к уровню прошлого года, и жители края активно пользуются кредитными инструментами для таких целей, как ремонт, отпуск, крупные бытовые покупки. Мы ожидаем, что этот тренд сохранится, и, вместе с тем, внимательно контролируем уровень платежной нагрузки клиентов, чтобы он оставался комфортным. В частности, заемщики, которые оформили кредиты в период высоких ставок, сейчас могут рефинансировать их на более выгодных условиях», — отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.