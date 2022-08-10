В селе под Пермью пройдет фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»

Фото: Пермский краеведческий музей

21 августа в Доме-музее Василия Каменского в селе Троица состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень» (0+). Ожидается, что кроме пермяков, на него приедут участники из Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Питерский актер Иван Решетняк и группа Yarga sound system из Карелии представят литературно-музыкальное этно-футуристическое путешествие «Время Мера Мира» на стихи Велимира Хлебникова и Василия Каменского. Также На фестивале покажут спектакль по произведению Даниила Хармса «Пейте уксус, господа».

- При жизни поэта его дом был известен своим гостеприимством и визитами творческих людей. Эта традиция поддерживается в музее до сих пор, - рассказали в Пермском краеведческом музее.

Гостей фестиваля приглашают побывать на литературных мастерских, принять участие в поэтическом слэме, поиграть в крокет и клюшки, научиться ходить на ходулях.

Начало фестиваля в 12.00.

Как добраться: на автобусах 118 «Пермь-Троица», 119 «Пермь (автостанция Южная) - Троица», на автомобиле по дороге Пермь-Сылва, расстояние 50 километров.