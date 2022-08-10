Контролеров пермского транспорта оснастят видеокамерами

В июле штрафы за безбилетный проезд в Перми выросли в разы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Контролеров общественного транспорта Перми оснастили персональными видеорегистраторами. Об этом рассказали в пресс-службе Гортранса.

Как уточнили в ведомстве, это улучшит качество проверок билетов у пассажиров. А также поможет разъяснить спор между пассажиром и контролером, если такой возникнет.

Перед выходом на линию контролеры получают небольшую видеокамеру, что крепится к одежде. Прибор записывает все действия контролера с начала и до конца рабочего времени. А информация накапливается на встроенном носителе и хранится в несколько месяцев.

Каждый день на линии проходит более 500 проверок оплаты проезда. Видеорегистратором оснащается каждый контролер из бригады, отметили в Гортрансе.

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