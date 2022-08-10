Пожары в Перми и Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края

Во вторник 9 августа 2022 года зафиксировали 18 пожаров в Перми и Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких районах и округах региона: по 2 пожара – в Александровском, Кунгурском, Горнозаводском и Кизеловском округах; 4 – в Перми, по одному – в Краснокамском, Чайковском, Чернушинском, Березниковском и Верещагинском округах, Пермском районе.

В пожарах в Перми и Пермском крае 9 августа горели: частный жилой дом - в Александровском округе; неэксплуатируемые здания - в Александровском округе и Кировском районе Перми; мусор - в Дзержинском районе Перми; расселенный дом - в Кизеле; баня - в Кунгурском округе; многоквартирные жилые дома - в Кунгурском, Краснокамском и Верещагинском округах; гаражи - в Пермском районе и Горнозаводском округе; автомобили - в Горнозаводском и Чайковском округах; дощаные строения - в Чернушинском округе и Березниках; трансформаторная подстанция - в Карагайском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки новые очаги лесных и ландшафтных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации Пермского ЦГМС, в период по 11 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса в отдельных центральных районах Пермского края. В связи с высокой опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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