Ирина Волк рассказала о суде над создателем пермской финансовой пирамиды

Фото: Архив "КП"

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, что обвиняется в создании финансовой пирамиды в 2013 году. По такому принципу действовала его фирма. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник обещал клиентам ежемесячно выплачивать проценты от суммы вклада в размере, значительно превышающем процентную ставку в действующих лицензионных кредитных организациях. Для большей правдоподобности он арендовал офис в Перми и запустил рекламу в Интернете.

Некоторые наивные граждане, желая быстро получить, даже оформляли кредиты в банках и вкладывали деньги в пирамиду фигуранта дела. Некоторые вклады достигали суммы в 1,7 млн руб.

Обвиняемый даже отдал вознаграждение первым инвесторам. Но вскоре все выплаты прекратились. А сам организатор в декабре 2013 года закрыл свою фирму и пропал. А после был объявлен в розыск. Задержали мужчину в апреле 2021 года - спустя почти восемь лет.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 146 жителей Перми и других городов Прикамья. А причиненный им ущерб превышает 30 млн руб.», - поделилась Ирина Волк.

Теперь уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд города Перми, где его рассмотрят по существу.

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