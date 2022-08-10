ЛУКОЙЛ принял участие во Всероссийской акции по очистке речных берегов

Участниками субботника стали более 500 человек.

Пермские лукойловцы вышли на расчистку берегов устья реки Гайвы в рамках масштабной Всероссийской акции «Вода России», которая прошла в Прикамье. Акция состоялась в формате экофестиваля. Это крупнейшая экологическая инициатива по очистке берегов водных объектов в стране, которую поддержал ЛУКОЙЛ.

Всего же участниками субботника стали более 500 человек. Силами волонтеров провели уборку в месте слияния двух рек – Камы и Гайвы, было очищено 10 км береговой линии и собрано 224 мешка мусора, который отправится на переработку. Весь необходимый инвентарь для этого был предоставлен на месте. Для участников и гостей акции была развернута полевая кухня, подготовлены мастер-классы и образовательные программы. А самых активных волонтеров наградили после завершения мероприятия.

Также в начале дня представители региональных органов власти, крупных компаний и федеральные эксперты собрались в рамках расширенного совещания Экологического форума. Модератором совещания выступил Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество», председатель Совета по экологии при губернаторе Пермского края. На обсуждение вынесли вопросы, касающиеся существующих проблем и развития водохозяйственного комплекса Пермского края, реализации федеральных проектов по сохранению водоёмов, рассмотрели волонтёрские проекты по очищению берегов.

Охрана водных объектов и водных биологических ресурсов осуществляется ЛУКОЙЛом на постоянной основе. За последние пять лет ЛУКОЙЛ направил на реализацию природоохранных мероприятий в регионе более 20 млрд рублей.

Наша справка

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже девятый год подряд. Ежегодно Акция расширяет свою географию. На сегодняшний день она является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, объединив уже более 7 миллионов человек. За все время проведения Акции к ней присоединились все 85 регионов нашей необъятной Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоемов, а количество собранного мусора превышает 638 000 м³ – такой объем вмещают 67 160 КамАЗов.

В 2022 году в рамках акции «Вода России» планируется провести свыше 13 000 субботников.