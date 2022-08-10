В городах Прикамья замечен смог от природных пожаров

В этом году смог уже покрывал территорию Прикамья. Май, 2022 год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Березниках и Соликамске замечен смог от природных пожаров. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Как пояснили синоптики, это дым от пожаров в ХМАО, который распространился на север и северо-восток Пермского края. Вчера он наблюдался и в соседней Свердловской области. Этому способствовал юго-восточный ветер в приземном слое.

Сейчас на территории горят уже больше 85 гектаров тайги. Дым распространился уже почти за полторы тысячи километров и охватил несколько регионов страны.

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