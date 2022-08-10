В Перми нашлась пропавшая 25-летняя девушка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми найдена пропавшая 8 августа Анастасия П. Девушка, напомним, исчезла, когда выходила из поликлиники по улице Петропавловской. С тех пор о ней ничего не было известно.

«Просьба снять репосты. Девушка найдена», - сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Параллельно в Пермском крае продолжаются поиски 15-летнего парня, который вышел из дома на прогулку и не вернулся. Его ищут уже четвертый день.

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