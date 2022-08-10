В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье синоптики ЦГМС объявили штормовое предупреждение.

Так, в течение суток 10 августа под влиянием формирующегося на волне фронтального раздела циклона ожидаются локально очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 26 метров в секунду.

Как отметили синоптики, в краевой столице интенсивность явлений будет слабее, но грозы с ливнем все равно не избежать.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65