В Прикамье в акватории Камы нашли тело 12-летней девочки

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Чердынском округе Пермского края нашли тело пропавшей 12 летней девочки. Подробности сообщает пресс-служба краевого СК РФ.
Сообщение о ее безвестном исчезновении поступило утром 7 августа. В этот же день девочку начали искать. В ходе поисков на берегу Камы обнаружили велосипед и рюкзак ребенка.
А позже, 9 августа в акватории Камы недалеко от поселка Керчевский обнаружили и ее тело, уточнили в краевом МЧС. На нем, по словам следователей, не было признаков насильственной смерти.
Теперь СК предстоит узнать все детали очередной трагедии на воде в Пермском крае.
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