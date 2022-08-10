В Прикамье в акватории Камы нашли тело 12-летней девочки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чердынском округе Пермского края нашли тело пропавшей 12 летней девочки. Подробности сообщает пресс-служба краевого СК РФ.

Сообщение о ее безвестном исчезновении поступило утром 7 августа. В этот же день девочку начали искать. В ходе поисков на берегу Камы обнаружили велосипед и рюкзак ребенка.

А позже, 9 августа в акватории Камы недалеко от поселка Керчевский обнаружили и ее тело, уточнили в краевом МЧС. На нем, по словам следователей, не было признаков насильственной смерти.

Теперь СК предстоит узнать все детали очередной трагедии на воде в Пермском крае.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65