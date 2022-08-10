Бывший мэр Перми Сапко может стать краевым омбудсменом

Игорь Сапко.

Бывший мэр Перми и бывший депутат Госдумы РФ Игорь Сапко может стать уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Действующий омбудсмен Павел Миков занимает свою должность почти пяти лет – осени 2017 года. Помимо Игоря Сапко, кандидатом на должность является руководитель региональной общественной организации по поддержке семьи «НАСМНОГО» Ирина Ермакова.

Краевой омбудсмен назначается депутатами Заксобрания Пермского края на пять лет. Кандидатом на пост омбудсмена может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, который имеет познания в области прав и свобод человека и опыт их защиты.

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