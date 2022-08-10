Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми утром 10 августа указывает на плотное движение транспорта на участках дорог в Индустриальном районе. Есть трудности в движении на ул. Космонавта Леонова на перекрестке с ул. Промышленной со стороны Южного обхода.

Такая же ситуация складывается на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира, а также на ул. Карпинского на перекрестке с ул. Стахановской в сторону центра города.

В Свердловском районе затруднения в движении «Яндекс Пробки» в Перми фиксирует на перекрестке Комсомольского пр. и ул. Чкалова. Относительно спокойная обстановка на ул. Чкалова сохраняется при движении в сторону Восточного обхода. На перекрестке с ул. Тихвинской появилась еще одна пробка в Перми в 4-5 баллов.

В этот час следует обратить внимание на участок ул. Столбовой от ж/д перехода до ш. Космонавта – есть затруднения в движении!

Вновь не радует обстановка на кольце ЦКР – здесь есть традиционные дорожные пробки для Перми с выездом на ул. Революции.

В Мотовилихе плотный поток транспорта в 08:00 «Яндекс Пробки» указывает на перекресток ул. Лифанова с ул. 1905 года.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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