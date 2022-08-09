Краевое МЧС пополнили молодые выпускники вузов страны

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Подразделения краевого ГУ МЧС России пополнили выпускники ведомственных вузов системы МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году ряды подразделений пополнили 8 молодых офицеров. Они окончили Ивановскую пожарно-спасательную академию Государственной противопожарной службы МЧС России, Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Екатеринбург) и Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России генерала армии Е.А. Зиничева.

«Из 8 выпускников - две представительницы прекрасного пола. Они будут проходить службу замещая должности старшего дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Перми по Ленинскому району и инспектора по профилактике пожаров 27 пожарно-спасательной части 10 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю», - рассказали в МЧС.

Сегодня молодые лейтенанты сдают зачеты по направлениям деятельности и общей физической подготовке, тем самым подтверждая свою готовность к несению службы. Руководители структурных подразделений рассказали молодым сотрудникам об основных направлениях деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю, о социальных льготах и гарантиях. Напомнили, что необходимо соблюдать правила охраны труда, сообщили об ответственности, которая наступает за преступления коррупционной направленности.

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