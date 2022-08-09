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Происшествия9 августа 2022 16:31

В Прикамье 15-летний парень ушел гулять и не вернулся

Матвея Шавалеева не видели с 7 августа
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Регион-59

Фото: Регион-59

В Пермском крае пропал 15-летний Матвей Шавалеев из Очера. Как сообщают поисковики отряда «Регион-59», парень ушел гулять и не вернулся 7 августа.

Особые приметы пропавшего парня: рост 170 сантиметров, среднее телосложение и темные короткие волосы.

Был одет в черные шорты и черную футболку.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться в полицию.

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