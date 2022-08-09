В Прикамье 15-летний парень ушел гулять и не вернулся

Фото: Регион-59
В Пермском крае пропал 15-летний Матвей Шавалеев из Очера. Как сообщают поисковики отряда «Регион-59», парень ушел гулять и не вернулся 7 августа.
Особые приметы пропавшего парня: рост 170 сантиметров, среднее телосложение и темные короткие волосы.
Был одет в черные шорты и черную футболку.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться в полицию.
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