В полиции прокомментировали аварию на трассе Пермь-Екатеринбург

. Фото: Василий Вахрин

В краевом ГУ МВД прокомментировали сегодняшнее ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Напомним, в аварии столкнулись два грузовика и легковушка. Еще один автомобиль съехал в кювет.

«По трассе со стороны краевой столицы ехал автомобиль Митсубиси Лансер, которым управлял 41-летний мужчина. Предварительно водитель легковушки уснул и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом», - рассказали в полиции о причинах аварии.

В результате аварии пострадали четыре человека: 70-летняя женщина получила серьезные переломы и оказалась зажата деформированными частями машины, спасателям пришлось ее «вырезать», позже ее увезли в больницу; также травмы получил 41-летний мужчина, его также госпитализировали; 29-летнему молодому человеку и 20-летней девушке оказали разовую помощь. К счастью, никто не погиб.

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