. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми не исключена ночная гроза, предупреждают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. Пока что в главном городе Прикамья облачно и спокойно.

Однако над Удмуртией, востоком Кировской области и севером Удмуртии сформировалась линейная система гроз. По данным радиолокатора наблюдаются и градовые очаги.

«В ближайшие часы грозы и ливни ожидаются в южной части Коми-Пермяцкого округа, а также вероятно в районе Березников. В Перми пока тихо, но ночная гроза не исключена», - заключили в ГИС-центре.

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