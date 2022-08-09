Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» начал продажу билетов на второй домашний матч сезона. 21 августа в Пермь в гости к «Амкару» приедет соперник по группе №4 Второго дивизиона ФНЛ – «Торпедо» из Миасса.

Игра с южно-уральским клубом начнется в 17:00 на стадионе «Звезда» (0+). Перед игрой будут работать интерактивные зоны и состоится предматчевое шоу. Активности будут расположены около стадиона и на запасном поле. Старт всех мероприятий — в 15:00.

Напомним, 24 июля «Амкар» начал сезон с поражения от «Тюмени» на выезде – 0:4. Затем исправился дома и разгромил «Химик-Август» - 3:0.

Впереди пермяков ждет испытание сибирскими клубами. 10 августа «Амкар» сыграет в Барнауле с местным «Динамо», а 13 августа – с «Иртышом» в Омске (0+).

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