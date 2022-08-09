Пермский цирк приглашает на пенную вечеринку к индийским слонихам

Фото: Пермский цирк

Пермский цирк приглашает всех на «Пенную вечеринку» к индийским слонихам Карле и Рани. Анонсом делится пресс-служба цирка.

Дело в том, что 12 августа в мире отмечается Всемирный день слона. И в преддверии этого замечательного праздника 10 августа в 18:30 на служебной парковке у цирка (служебный вход) со стороны улицы Крупской, будут купать слонов.

Напомним, ранее в Пермском цирке прошла яркая премьера шоу «Счастливый билет». Сказочное цирковое шоу рассказывало о принцессе Звездочке и волшебном путешествии из снежной России в солнечную Италию. Символично, что первое представление артистов совпало с днем рождения Пермского цирка, которому исполнилось 52 года.

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