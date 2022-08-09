В Перми пара на самокате покалечила женщину

Фото: Пресс-служба Пермской краевой прокуратуры

В Перми осудили парня и девушку, которые ехали на электросамокате и сбили идущую по улице женщину. Подробности сообщает пресс-служба пермской краевой прокуратуры.

Инцидент случился в центре Перми в районе дома по улице Луначарского, 90. Пара на одном самокате ехала вдоль улицы и случайно сбила идущую впереди женщину. Пострадавшая получила множество переломов и закрытую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил виновных к 7 и 8 месяцам ограничения свободы. А потерпевшая самостоятельно в порядке гражданского производства обратилась в суд о взыскании с осужденных компенсации морального и материального вреда.

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