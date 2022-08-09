В Перми улицу Клары Цеткин залило кипятком

Фото: соцсети

В Перми улицу Клары Цеткин залило горячей водой. Фотографиями происшествия делятся пермские соцсети. А в яму с кипятком провалился легковой автомобиль. Предварительно, никто не пострадал.

Как сообщает пермский филиал Т Плюс, ремонтно-восстановительная бригада незамедлительно выехала на место для устранения дефекта и ограждения места работ. Причины происшествия выясняются.

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