В Прикамье из-за жары продлили пожароопасные режимы

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае из-за жаркой погоды продлены режимы высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Подробностями делится пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Режимы будут действовать до 11 августа. 5-й – чрезвычайный уровень – объявлен в центральных районах края. В большинстве других территорий – 4-й – высокий уровень.
Спасатели просят соблюдать правила пожарной безопасности. Быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.
Человеческий фактор является распространенной причиной возникновения природных пожаров.
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