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В Прикамье – очередная трагедия на воде. В реке Шаква, что течет близ деревни Старково в Березовском муниципальном округе, утонул мужчина 47 лет.

Как уточнили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, мужчина утонул в 14 часов по местному времени. К месту происшествия привлекли силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 8 человек и 3 единиц техники. Но спасти утонувшего не удалось.

В МЧС напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около водоемов. Берегите себя и своих близких! Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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