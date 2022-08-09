. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевом ГУ МЧС России предупреждают о сильных дождях и ливнях, крупном граде и шквалистом ветре скоростью 21 – 26 метров в секунду. Непогода, по данным Пермского ЦГМС, ожидается до конца 9 августа и в течение суток 10 августа.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра, спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями и опорами ЛЭП, а также вблизи слабо укрепленных конструкций. А еще рекомендуется не парковать свои авто рядом с ними.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

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