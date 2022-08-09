. Фото: Василий Вахрин

На Пермский марафон зарегистрировались 8,3 тыс. участников из 32 регионов России, а также из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Среди участников есть как жители и гости Перми, так и профессиональные спортсмены. В администрации города напоминают, что до старта пятого по счету, юбилейного Пермского марафона осталось всего 25 дней. Он пройдет 3 и 4 сентября.

Участникам предложены дистанции в 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 3 км и 1 км для детского забега. Каждый получит стартовый пакет, в котором будет футболка с брендом Пермского марафона, чип для индивидуального хронометража и номер участника.

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