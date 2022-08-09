В Перми временно отменили остановку «Улица КИМ» автобусного маршрута №4

Фото: Михаил ФРОЛОВ
На время проведения ремонтных работ на улице Индустриализации отменили остановку «Улица КИМ» автобусного маршрута №4, сообщает департамент транспорта городской мэрии.
Теперь конечным пунктом временно станет остановка «Дворец спорта «Молот». Автобусы продолжат движение по улицам Циолковского, Лебедева и Индустриализации, но только чтобы развернуться. После завершения ремонта транспорт вернется к своему обычному маршруту.
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