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Общество9 августа 2022 10:59

В Перми временно отменили остановку «Улица КИМ» автобусного маршрута №4

Это связано с ремонтом на улице Индустриализации
Мария Никишева

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На время проведения ремонтных работ на улице Индустриализации отменили остановку «Улица КИМ» автобусного маршрута №4, сообщает департамент транспорта городской мэрии.

Теперь конечным пунктом временно станет остановка «Дворец спорта «Молот». Автобусы продолжат движение по улицам Циолковского, Лебедева и Индустриализации, но только чтобы развернуться. После завершения ремонта транспорт вернется к своему обычному маршруту.

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