Фото: permkrai.ru
В Пермском каре – плюс 265 новых заболевших COVID-19. Среди зараженных 78 жителей из группы риска в возрасте 60 лет и старше, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Новые заболевшие диагностированы в 15 территориях края: в Перми, Березниках, Пермском, Чернушинском, Бардымском, Нытвенском, Чусовском, Соликамском, Добрянском, Осинском, Чердынском, Александровском, Березовском, Ординском и Карагайском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от последствий ковида скончались 8 853 человека.
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