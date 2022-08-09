Nordwind свяжет Пермь и Мурманск прямыми рейсами

Из Перми можно будет улететь по еще одному внутреннему направлению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Nordwind начинает продавать билеты на рейсы между Пермью и Мурманском. Полетная программа стартует 7 сентября.

Летать будут два раза в неделю – по средам и по субботам. Время в пути составит 2 часа и 45 минут. Перелеты будут выполняться на самолете Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Напомним, ранее Nordwind открыла 8 новых рейсов из Перми – в Астрахань, Барнаул, Калининград и Волгоград, во Владикавказ и Нижний Новгород, а также в Омск и Челябинск.

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