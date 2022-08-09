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В краевом ГУ МЧС рассказали о вчерашнем происшествии на железной дороге в Пермском крае. На станции «Соликамск-1» с рельсов сошла одна колесная пара грузового вагона маневрового состава.

«При проведении маневровых работ по комплектованию состава на 6 пути железнодорожной станции «Соликамск-1» сошла одна колесная пара порожнего вагона. Нарушений движений поездов нет, задержек нет», - пояснили спасатели.

На место убыл аварийно-восстановительный поезд с железнодорожной станции «Кизел». Погибших и пострадавших нет.

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