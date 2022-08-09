На пермских перевозчиков составили 32 акта за неработающие кондиционеры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За июль в Перми контрольно-ревизорской службой МКУ «Гортранс» было составлено 32 акта за неработающие кондиционеры в общественном транспорте, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».
Их направили перевозчикам вместе с другими нарушениями. В будущем данные акты могут стать основанием для наложения штрафов на перевозчиков.
Напомним, на данный момент климатическими системами оборудованы около 70% автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львенок». При этом кондиционеры должны работать при температуре в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре на улице выше +20 градусов.
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