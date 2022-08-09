В ближайшие пару дней в Прикамье ожидаются грозы и шквалистый ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам синоптиков ГИС-Центра ПГНИУ, утром 9 августа над северо-западом Пермского края активизировался холодный фронт, который еще вчера никак себя не проявлял.

Сегодня вероятность гроз есть по всему региону, но на большей части территории они будут локальными, а вот на севере и северо-западе вдоль фронта - с большим охватом территории и возможно со шквалами до 20 м/с.

Днем температура воздуха будет +26…+31 градус. На северо-западе края может быть немного прохладнее. В Перми ожидается +30 градусов, с локальными грозами вечером. Возрастает вероятность осадков в Перми завтра, 10 августа, а также ночью и утром в четверг.

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